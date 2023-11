Fête de Noël 44A rue des Carrières Haguenau, 22 décembre 2023, Haguenau.

Haguenau,Bas-Rhin

Animations, gouter, ambiance musicale…et la visite du Père noël et de son lutin évidemment!.

2023-12-22 fin : 2023-12-22 18:30:00. EUR.

44A rue des Carrières

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est



Entertainment, snacks, music? and a visit from Santa Claus and his elf, of course!

Habrá animación, aperitivos, música y, por supuesto, la visita de Papá Noel y su elfo

Es gibt ein großes Angebot an Animationen, Snacks, Musik und natürlich den Besuch des Weihnachtsmanns und seiner Elfe!

