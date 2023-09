Semaine Bleue du 02 au 06 octobre 2023 44740 Batz sur mer, 2 octobre 2023, .

« La Semaine Bleue » ou « semaine nationale des retraités et des personnes âgées » est une manifestation organisée chaque année en France au début du mois d’octobre.

Le CCAS a concocté un riche programme d’animations pour les Batziens de 65 ans et plus.

Un joli programme vous attend :

Lundi 02 octobre

Une « Journée bien-être » à la salle des Fêtes

De 9h30 à 12h25 et de 14h à 17h40

Inscription possible à 2 séances bien-être.

Durée : 15/20 minutes par séance

– Réflexologie crânio faciale – par Carole GUIBERT de Bulle d’essentiel

– Réflexologie plantaire – par l’institut Yves ROCHER Guérande

– Manucure mains ou pieds – par Christelle HALLEREAU de Krystyola Nail’s

– Soins et massage du visage – par Cécile LANDREAU socio-esthéticienne

– Massages « Amma » – par Manuela VASQUEZ de Plumanela Massage

Mardi 03 octobre

Une « marche bleue » vous est proposée le mardi 03 octobre accompagnée d’une sortie au Musée Numérique « Micro-folie du Pouliguen »

Départ : 10h de la place du Mûrier suivi d’un pot de l’amitié à 11h30.

12h30 – Repas partagé avec les enfants au restaurant scolaire

L’après-midi, départ à 14h20 pour visiter le musée numérique « Micro-folie du Pouliguen ». Retour à 17h30.

Ce musée propose une visite virtuelle des plus grandes institutions culturelles régionales, nationales et internationales!

Vous découvrirez, grâce au numérique et à la très haute définition, des oeuvres du monde entier comme vous ne les avez jamais vues ou entendues.

Mercredi 04 octobre

De 10h à 13h : Animations intergénérationnelles avec « Cuisine avec les enfants » au restaurant scolaire Alain Boutle.

Puis partage d’un repas avec les enfants de l’accueil de loisirs et de l’espaces jeunes.

De 15h à 17h : Jeux libres

Grands jeux en bois pour partager un moment convivial puis le goûter avec les enfants.

Jeudi 05 octobre

Une pièce de théâtre « Chausse-trappe » à la salle des Fêtes.

Comédie policière, inspirée de La Souricière d’Agatha Christie.

Vendredi 06 octobre

Une « croisière sur la Vilaine »

8€ par personne

Transport en bus inclu

Départ de Batz-sur-Mer à 14h30, retour à 18h15.

Hormis la croisière, toutes ces animations sont gratuites.

Il est nécessaire de s’inscrire auprès du CCAS lors des permanences d’inscription.

Les permanences d’inscriptions :

Afin de permettre aux personnes de s’inscrire, des créneaux dédiés se tiendront en mairie, au CCAS, de 9h à 12h et de 14h à 17h les :

**Mardi 12 septembre

Mercredi 13 septembre

Jeudi 21 septembre

Centre Communal d’Action Sociale

0240237740**

