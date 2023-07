Fête Nationale du 14 juillet 44740 Batz sur mer, 14 juillet 2023, .

FÊTE NATIONALE

Vendredi 14 juillet de 11h à 01h dans le Centre-bourg

Après la traditionnelle cérémonie en fin de matinée dans les rues de la commune, rendez-vous dans la soirée pour les festivités : retraite aux flambeaux et feu d’artifice tiré depuis le port Saint-Michel, puis bal populaire dans le Petit Bois.

11h – Hôtel de ville : départ du défilé jusqu’à la place du Mûrier pour la cérémonie officielle.

12h – Dépôt de gerbe au monument aux Morts.

21h – Petit Bois : Distribution des lampions au Kiosque du Petit Bois.

22h – Départ de la retraite aux flambeaux dans les rues du Bourg, petits et grands seront accompagnés en musique par la fanfare des Croq’Notes.

23h – Port Saint-Michel : Spectacle de feu pyrotechnique (feu d’artifice) en musique au port Saint-Michel.

23h30 à 01h – Petit Bois : Concert sur l’esplanade Salies-de-Béarn avec « Orchestre Cocktail ». Le groupe vous offrira deux heures de soirée dansante tous styles musicaux de variétés françaises et internationales : pop, rock, années 80 jusqu’aux tubes d’aujourd’hui !



GRATUIT

TOUT PUBLIC

