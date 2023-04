Conférence – Préservation et réhabilitation des fonds marins et à la qualité de l’eau 44740 Batz sur mer, 22 avril 2023, .

Conférence – Préservation et réhabilitation des fonds marins et à la qualité de l’eau Samedi 22 avril, 18h00 44740 Batz sur mer

CONFÉRENCE

Samedi 22 avril

de 18h à 20h à la Salle des Fêtes

lors des**JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT** DE BATZ-SUR-MER – 22 et 23 avril 2023

Présenté par Jean-Claude MÉNARD président de l’association ESTUAIRE LOIRE & VILAINE.

L’association Estuaire Loire & Vilaine oeuvre à l’étude, la préservation et la réhabilitation des fonds marins et à la qualité des eaux. Son président, et plongeur sous-marin Jean-Claude MENARD, interviendra sur « Le dérèglement climatique et ses conséquences sur notre littoral. Atténuation et Adaptation, les solutions ». Cette conférence propose, après avoir montré vers quels changements environnementaux nous nous dirigeons, des solutions aux événements climatiques. Si le tableau peut paraître inquiétant pour certains, les solutions peuvent être novatrices et exaltantes !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T18:00:00+02:00 – 2023-04-22T20:00:00+02:00

