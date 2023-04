Visite guidée : les plantes « Sages et sauvages » 44740 Batz sur mer

Samedi 22 avril

de 16h à 17h30 au parc du Petit Bois

lors des**JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT** DE BATZ-SUR-MER – 22 et 23 avril 2023 La guide Fanny CHAIGNEAU propose un regard croisé sur le fleurissement de la commune : les plantes « sages » mises en place par la municipalité, et les « sauvages » que la nature fait pousser spontanément mais qui ont toute leur place, et leur utilité, pour les habitants. Gratuit | Inscription à l’Office de tourisme. 44740 Batz sur mer 44740 Batz sur mer 44740 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/visite-guidee-les-plantes-sages-et-sauvages-sagesetsauvages.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

