Atelier à la découverte de la biodiversité 44740 Batz sur mer

Atelier à la découverte de la biodiversité 44740 Batz sur mer, 22 avril 2023, . Atelier à la découverte de la biodiversité Samedi 22 avril, 15h00 44740 Batz sur mer ATELIER « À LA DÉCOUVERTE DES BIODIVERSITÉS »

Samedi 22 avril

de 15h à 16h à la Baie des Bonnes Soeurs

lors des**JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT** DE BATZ-SUR-MER – 22 et 23 avril 2023 Le passionnant Jean-Louis BERTHON, éco-physiologiste retraité, vous emmène à la découverte de l’écosystème si particulier de la côte sauvage. En comparant deux zones à proximité, vous pourrez jouer au jeu des différences dans la faune et la flore observées. Petits et grands pourront devenir des apprentis naturalistes ! Gratuit | Inscription à l’Office de tourisme. 44740 Batz sur mer 44740 Batz sur mer 44740 [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 92 36 »}, {« type »: « email », « value »: « office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.batzsurmer.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/atelier-a-la-decouverte-de-la-biodiversite-decouvertebiodiversite.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T16:00:00+02:00 CONFRENCONTRE NATURE

Détails Autres Lieu 44740 Batz sur mer Adresse 44740 Batz sur mer Lieu Ville 44740 Batz sur mer

44740 Batz sur mer https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//