PROTÈGE TA PLAGE avec la RECYCLERIE MARITIME

Samedi 22 avril

lors des JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT DE BATZ-SUR-MER – 22 et 23 avril 2023

La Recyclerie Maritime est une association qui a pour mission de préserver les écosystèmes marins et côtiers, par la sensibilisation et l’action; avec l’organisation de collectes et d’ateliers pour offrir une seconde vie au matériel nautique et maritime, mais aussi des matinées ludiques et conviviales « Protège ta plage » avec des ramassages de déchets.

Au programme :

– NETTOYAGE DES PLAGES – 10h à 12h | La Govelle

Pour participer, pas besoin de s’inscrire au préalable.

Apportez vos gants, les sacs-poubelles sont fournis par la commune qui se charge ensuite de l’enlevage des déchets récoltés.

Gratuit – inscritpion sur place.

DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN – 11h30 à 12h30 | La Govelle

L’estran constitue un biotope spécifique qui abrite de nombreux sous-habitats naturels, que peu d’enfants connaissent. Avec « Alex le professeur », apprenons à le connaître pour mieux le protéger !

Gratuit – inscriptions sur place.

PIQUE-NIQUE CONVIVIAL – 12h30 à 14h30 | La Govelle

Venez participer en famille au concours du pique-nique zéro déchet ! Couverts en bambou, pailles en inox mais aussi feuilles de cire d’abeille ou bento box pour les sandwichs. Sans oublier de faire attention à la provenance des produits et leur mode de production. L’important c’est d’essayer d’y penser !

44740 Batz sur mer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T14:30:00+02:00

