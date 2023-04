Journées de l’environnement 2023 44740 Batz sur mer, 22 avril 2023, .

Journées de l'environnement 2023 22 et 23 avril 44740 Batz sur mer

LES JOURNÉES DE L’ENVIRONNEMENT** DE BATZ-SUR-MER – 22 et 23 avril 2023 **

Pour cette 3ème édition, la Ville s’entoure des associations et acteurs locaux de l’Environnement pour proposer deux jours d’animations et de sensibilisation : nettoyage de plages, conférence, troc de graines et plants, balades natures et marché de producteurs locaux & de créateurs «0 déchet».

*Samedi 22 avril : *

PROTÈGE TA PLAGE avec la Recyclerie Maritime

Au programme :

Nettoyage de plages – 10h à 12h | La Govelle

Pour participer, pas besoin de s’inscrire au préalable.

Apportez vos gants, les sacs-poubelles sont fournis par la commune qui se charge ensuite de l’enlevage des déchets récoltés.

Gratuit – inscritpion sur place.

*Découverte de l’estran – *11h30 à 12h30 | La Govelle

L’estran constitue un biotope spécifique qui abrite de nombreux sous-habitats naturels, que peu d’enfants connaissent. Avec « Alex le professeur », apprenons à le connaître pour mieux le protéger !

Gratuit – inscriptions sur place.

Pique-nique convivial – 12h30 à 14h30 | La Govelle

Venez participer en famille au concours du pique-nique zéro déchet ! Couverts en bambou, pailles en inox mais aussi feuilles de cire d’abeille ou bento box pour les sandwichs. Sans oublier de faire attention à la provenance des produits et leur mode de production. L’important c’est d’essayer d’y penser !

Atelier « à la découverte des biodiversités » – 15h à 16h | Baie des Bonnes Soeurs

Le passionnant Jean-Louis BERTHON, éco-physiologiste retraité, vous emmène à la découverte de l’écosystème si particulier de la côte sauvage. En comparant deux zones à proximité, vous pourrez jouer au jeu des différences dans la faune et la flore observées. Petits et grands pourront devenir des apprentis naturalistes !

Gratuit | Inscription à l’Office de tourisme.

Visite guidée : les plantes « Sages et sauvages » – 16h à 17h30 | Petit Bois

La guide Fanny CHAIGNEAU propose un regard croisé sur le fleurissement de la commune : les plantes « sages » mises en place par la municipalité, et les « sauvages » que la nature fait pousser spontanément mais qui ont toute leur place, et leur utilité, pour les habitants.

Gratuit | Inscription à l’Office de tourisme.

Conférence – 18h à 20h | Salle des Fêtes – Jean-Claude MÉNARD président de l’association ESTUAIRE LOIRE & VILAINE

L’association Estuaire Loire & Vilaine oeuvre à l’étude, la préservation et la réhabilitation des fonds marins et à la qualité des eaux. Son président, et plongeur sous-marin Jean-Claude MENARD, interviendra sur « Le dérèglement climatique et ses conséquences sur notre littoral. Atténuation et Adaptation, les solutions ». Cette conférence propose, après avoir montré vers quels changements environnementaux nous nous dirigeons, des solutions aux événements climatiques. Si le tableau peut paraître inquiétant pour certains, les solutions peuvent être novatrices et exaltantes !

*Dimanche 23 avril : *

MATINÉE « DE LA GRAINE À L’ASSIETTE » – 9h à 14h | Esplanade Salies-de-Béarn

Rendez-vous dans le Petit Bois, pour une matinée conviviale qui finira par un déjeuner tous ensemble !

Au programme :

• Troc de graines & de plants : Venez avec vos boutures, vos plants et vos semis pour échanger ceux que vous avez, avec ceux proposés sur place !

• Marché producteurs locaux & créateurs «0 déchet». Retrouvez la qualité des produits de la Presqu’île en vente directe : sel, miel, farine, pain, algues, bières, légumes, tartinables, fromages, oeufs, cookies, mais aussi des savons, des cosmétiques…

• Stands de sensibilisation à l’environnement : associations Decos, la Recyclerie maritime, les Chasseurs de Batz-sur-Mer, la librairie « La Gède aux livres » …

• Atelier culinaire plantes sauvages – 10h à 12h | Gratuit | Inscription sur place. La guide nature Fanny CHAIGNEAU propose un atelier participatif, avec démonstration de cuisine et dégustation de plantes sauvages.

• Randonnée « À la découverte des arbres » – 10h à 12h | Départ Petit Bois. L’Association Sportive Seniors Côte d’Amour (ASSCA) et DECOS s’associent pour proposer une randonnée inédite : un parcours de 8 km à la découverte du patrimoine arboré de la commune. Pour terminer sympathiquement cette balade, les associations vous proposent d’écouter un conte sur la forêt version kamishibaï (petit théâtre japonais de papier), ainsi que des textes racontant l’arbre, lus par des membres des Amis de la Gède. Cette activité est ouverte à tous, sans inscription. Des chaussures adaptées sont recommandées.

Déjeuner convivial – 12h30 | Petit Bois. Les randonneurs vous invitent à venir pique-niquer tous ensemble. Tables et chaises seront disposées pour vous permettre de consommer directement sur place votre pique-nique, les produits achetés au marché ou les délicieuses galettes préparées sur place ! Restauration : Roule ta Galette. Buvette : Le Potager de Marianne

