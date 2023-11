Réveillon 31 Décembre 2023 44650 Legé, Legé (44) Réveillon 31 Décembre 2023 44650 Legé, Legé (44), 31 décembre 2023, . Réveillon 31 Décembre 2023 Dimanche 31 décembre, 20h00 44650 Legé, Legé (44) 18 Soirée Animé par « Buffet et Manivelle » & Barrier philippe vener danser et pourquoi pas déguisé apportez votre repas -assiette et vos couverts le pétillant et le café sera offert source : événement Réveillon 31 Décembre 2023 publié sur AgendaTrad 44650 Legé, Legé (44) Salles polyvalentes des Visitandines

