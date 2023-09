Randonnée pédestre : histoire et patrimoine de villages 44650 Legé Catégories d’Évènement: Legé

Loire-Atlantique Randonnée pédestre : histoire et patrimoine de villages 44650 Legé, 17 septembre 2023, Legé. Randonnée pédestre : histoire et patrimoine de villages Dimanche 17 septembre, 13h30 44650 Prévoir un gilet de sécurité 13 h 30 : départ Place du Champ de Foire à Legé

Randonnée pédestre de 5,5 km à partir de la Duchère. Etape 1 : La Duchère. Parking à l’entrée du village à droite, avant l’ancienne école. Histoire de l’école publique du hameau.

Etape 2 : Croix du champ de l’église, sur la route de la Gestière, restaurée en 2022 par des bénévoles des Amis de Legé.

Etape 3 : La Rétière. Passage devant le Logis de la Rétière du XVIIe siècle, domaine des Demoiselles Marie et Renée Rousseau (actuellement propriété privée),

Etape 4 : La Guichère. Ancienne chapelle Saint Louis (actuellement propriété privée) et son cimetière. Evocation de l’abbé Michel Gillier, prêtre réfractaire lors de la période révolutionnaire.

Retour à La Duchère.

44650 Place du Champ de Foire Legé 44650 Loire-Atlantique

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

