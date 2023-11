Découverte et cuisine des plantes sauvages (44) 44640 Rouans, France Pays de la Loire Rouans, 23 mars 2024, Rouans.

Être attentif à la nature qui nous entoure, observer, découvrir les plantes sauvages comestibles, apprendre à les identifier, les cueillir avec soin, en respectant le milieu (parfois fragile) où elles poussent, et ainsi prendre soin de notre planète et de nous-même. Préparer ensemble 3 recettes aux saveurs sauvages (ingrédients biologiques) puis dégustation d’une collation. Aborder les bienfaits et risques des plantes sauvages. Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 3 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous ! :) En adhérant à l’association, vous bénéficiez toute l’année d’un tarif préférenciel vous donnant 10€ de réduction sur tous nos ateliers. Cela montre également le soutient apporté à l’association, plus vous êtes nombreux et plus l’association est légitime de perdurer. Cet argent revient à l’association et nous permet de financer une partie du poste salarial. Vous pouvez bénéficier des 10€ de réduction su

44640 Rouans, France

