La 1 ère édition du Marathon International de la côte d’Amour se tiendra les 02 et 03 Novembre 2024.

6 épreuves seront proposées pendant ce week-end sportif: Marathon (en solo ou en relais), Semi-Marathon, 10KM , 5KM et courses juniors.

L’épreuve phare du Marathon prendra son départ promenade de la mer à la Baule.

Julien GABORIEAU, Directeur chez OC SPORT, est ravi de dévoiler officiellement ce projet : “Les participants seront portés par les paysages à couper le souffle. La promenade de mer de la Baule, sa célèbre plage et ses emblématiques villas à l’ombre des pins, le joli port du Pouliguen, la cité médiévale et les marais salants de Guérande, la côte sauvage et les ports typiques du Croisic et de Batz sur Mer, font de ce marathon l’un des plus beaux marathons d’Europe, qui offrira une expérience de course unique.”

L’ouverture des inscriptions aura lieu début Novembre. Les coureurs peuvent d’ores et déjà s’inscrire sur la liste d’attente pour recevoir les informations liées à l’évènement sur : www.marathondelacotedamour.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-02T09:00:00+01:00 – 2024-11-02T19:00:00+01:00

2024-11-03T09:00:00+01:00 – 2024-11-03T19:00:00+01:00

