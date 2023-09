L’ACO fête l’Argentine 44500 La baule La baule, 1 octobre 2023, La baule.

La délégation territoriale A.C.O. 44 organise une journée en l’honneur de l’Argentine dimanche 1er octobre à La Baule. Une promenade ouverte aux propriétaires de véhicules de collection ou de prestige est proposée aux Membres.

C’est l’année de l’Argentine à La Baule-Escoublac (Loire-Atlantique) ! De plus, l’équipe nationale des Pumas séjourne dans la ville pour la phase de poule de la Coupe du Monde de Rugby du 8 septembre au 10 octobre.

Pour fêter ces événements, la délégation territoriale A.C.O. 44 organise une journée en l’honneur de l’Argentine, le dimanche 1er octobre.

Programme :

9h30 : promenade automobile, au départ de l’aérodrome de La Baule, sur route ouverte, dans le respect du code de la route, qui ne donnera lieu à aucun classement.

Pendant la balade : halte avec petit-déjeuner au domaine de Bissin.

11h : arrivée devant le Casino de La Baule.

Fin de matinée : les véhicules seront exposés devant le Casino, à proximité du village exposants Fangio (clubs automobiles locaux, association rugby, association Franco-Argentine, Automobilia, association caritative, partenaires, food-trucks…).

Inscriptions :

Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et jusqu’au 31 août inclus. Le montant de la participation est fixé à 25€, pour le véhicule et son conducteur, et 5€ par passager. La participation comprend la plaque de l’événement, qui devra être apposée visiblement à l’avant du véhicule, l’itinéraire (road book) et le petit-déjeuner au domaine de Bissin.

Les véhicules acceptés concernent tous ceux à moteur à 4 roues, de collection d’avant 1980 ou de prestige (en bon état de présentation et de fonctionnement). Le conducteur devra être en mesure de présenter aux organisateurs son permis de conduire, l’autorisation du propriétaire s’il n’est pas présent sur le site et les pièces afférentes au véhicule engagé (carte grise, attestation d’assurance et vignette du contrôle technique pour les véhicules y étant soumis).

L’entrée au village est bien sûr gratuite.

Accueil A.C.O. :

Un stand A.C.O. se tiendra dans le village. Les bénévoles de la délégation vous accueilleront et vous assisteront lors de la promenade et pour l’exposition des véhicules dans le village.

Dimanche 1er octobre, devant le Casino de La Baule, à partir de 10h et toute la journée.

