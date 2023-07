Feu d’artifice 14 août – La Baule 44500 La baule, 14 août 2023, .

Feu d’artifice

Nous vous invitons à prendre connaissance du plan avec les déviations avant votre déplacement sur l’événement.

En voiture : Stationnement conseillé >> Parking des Salines

En vélo électrique Baulois : Stationnement conseillé >> Station « Place Leclerc »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-14T22:30:00+02:00 – 2023-08-14T23:00:00+02:00

