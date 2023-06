Feu d’artifice 15 juillet – La Baule 44500 La baule, 15 juillet 2023, .

Feu d’artifice à 23h

Avenue de Gaulle

L’avenue du Général de Gaulle sera interdite à la circulation à partir du 15 juillet 2023 à 14h00 jusqu’à la levée du dispositif de sécurité L’avenue du Général de Gaulle sera interdite au stationnement à partir du 15 juillet 2023 à 14h00 jusqu’à la levée du dispositif de sécurité L’accès à l’avenue du Général de Gaulle par les avenues perpendiculaires sera interdit à partir du 15 juillet 2023 à 07h00 jusqu’à la levée du dispositif de sécurité

Avenue Pierre Perce :

La circulation est interdite avenue Pierre Percée à partir du 15 juillet 2023 à 19h00 jusqu’à la levée du dispositif de sécurité

Boulevard de mer dans sa partie comprise entre l’avenue de la Mer et l’avenue Concorde

Le stationnement est interdit sur le boulevard de mer, dans sa partie comprise entre l’avenue de la Mer et l’avenue Concorde, à partir du 15 juillet 2023 à 10h00 jusqu’à la levée du dispositif de sécurité La circulation est interdite sur le boulevard de mer, dans sa partie comprise entre l’avenue de la Mer et l’avenue Concorde, à partir du 15 juillet 2023 à 19h00 jusqu’à la levée du dispositif de sécurité

Conseils :

Il est fortement conseillé de stationner son véhicule sur le parking de la place des Salines (centre-ville à 10/15 min de marche via le pont de l’avenue Chevrel ou la passerelle piétonne située avenue des Salines) ou sur le parking Atlantia (situé à une trentaine de minutes du centre-ville à pied)

