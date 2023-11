Le Croisic fait son téléthon 44490 Le croisic Le croisic, 8 décembre 2023, Le croisic.

Le Croisic fait son téléthon 8 et 9 décembre 44490 Le croisic

5 – 6 DÉCEMBRE

Caddie tombola avec Bol d’Air – galerie marchande Intermarché du Croisic. Tirage au sort tombola le 6 décembre à 18h30.

8 DÉCEMBRE

– 9h30 – 18h L’ Pique et Brode – galerie marchande Intermarché du Croisic – Vente divers objets cadeaux,

– 10h – 17h Yellow Friday – relais pouss pouss et fauteuils marathon avec l’associaton Alex de Pornichet – ouvert au public – Accueil devant Saint-Jean-de-Dieu – Stands gourmands

– Ar Vag chants marins se mobilise pour Saint-Jean-de-Dieu.

9 DÉCEMBRE

Dans l’ancienne criée – de 10h à 20h

– 11h30 Danse des élèves de Mme Rogel (année 2022-2023) des écoles publiques du Croisic,

– Stand information sur la recherche génétique, recueil de dons,

– Stand L’Pique et Brode vente divers objets cadeaux,

– Stand de la Calebasse vente de livres, jeux, affiches de cinéma du Hublot,

– Stands Bol d’Air : vente pommes, ateliers d’artistes en herbe , vente de photos, livres, tableaux et objets réalisés par les résidents de St Jean de Dieu,

– Prestations gourmandes : gâteaux, crêpes, vin chaud, sandwichs, amuses bouches avec l’Amicale Laïque, le Comité de jumelage, la Calebasse et le lycée Kerguenec de St Molf,

– Stand Amicale des pompiers : les gestes qui sauvent,

– 11h – 13h Apéro – lycée Kerguenec.

Extérieur de l’ancienne criée – de 10h à 18h

– Amicale des pompiers du Croisic : présentation véhicules d’intervention / 15h défi relais.

– 9h30 Je marche tu cours – Au Mont Lénigo avec le Running Club Croisicais. Marche entre Terre et Mer + départ horaire libre

– 10h – 16h30 Je golfe Téléthon au golf du Croisic, chemin de Port aux rocs avec Bol d’Air, Bluegreen et l’Association Sportive du Golf,

– 13h30 – Course joëllette – pour les résidents de St Jean de Dieu menée par les coureurs de Guérande et animée par le Bagad de la Presqu’ile,

– 10h – 12h30 / 14h – 17h Challenge Pétanque – Au Mont Lénigo avec AVF et club de pétanque Croisicais,

– 10h – 12h / 14h – 16h Tous à vélo – En individuel ou en relai avec le Stade Croisicais Cyclotourisme – ouvert à tous les cyclotouristes et aux familles – Inscription à l’ancienne criée.

Concerts à l’ancienne Criée

– 14h00-14h30 Bagad de la presqu’ile

– 14h40-15h10 Maris Stella

– 15h15-16h15 Holy M

– 16h30-18h00 Dégâts d’Chez Nous

