Jeu de piste monstrueux 44490 Le croisic Le croisic, 31 octobre 2023, Le croisic.

Jeu de piste monstrueux Mardi 31 octobre, 17h45 44490 Le croisic Participation: 0

Réponds aux questions de nos experts en magie, reconnaissables à leur os en carton autour du cou (dans les lieux participants au jeu). Une fois les réponses collectées, dépose ton bulletin avant 18h45 au Petit Caveau. Six gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses à 19h15 au Petit Caveau.

Bulletin de participation à récupérer à la librairie les Cerfs-Volants.

Jeu organisé par la librairie Les Cerfs-volants, le magasin Paco and Co, l’Union des Commerçants du Croisic (UCC) et la ville du Croisic.

44490 Le croisic 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/jeu-de-piste-monstrueux-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T17:45:00+01:00 – 2023-10-31T18:45:00+01:00

2023-10-31T17:45:00+01:00 – 2023-10-31T18:45:00+01:00

FAMILLE JEUNESSE