Concours de pêche *Open-Bar* No Kill 44490 Le croisic Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Concours de pêche *Open-Bar* No Kill 44490 Le croisic Le croisic, 3 juin 2023, Le croisic. Concours de pêche *Open-Bar* No Kill Samedi 3 juin, 07h00 44490 Le croisic Inscription: 30 Dans le cadre de la 15ème Fête nautique du Croisic, le Club de Croisière Croisicaise organise un concours de pêche *Open-Bar* No Kill. De nombreux lots d’une valeur d’environ 3 500 € sont à gagner (cannes, moulinets, bons d’achats, …). Ouvert à tous. Participant sans bateau accepté, embarquement possible. Infos et bulletins d’inscription sur le site ccroisicais.com. 44490 Le croisic 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « clubcroisierecroisicais@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://cccroisicais.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-peche-open-bar-no-kill-le-croisic.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T07:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-03T07:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00 LOISIRS Y|CLUBDECROISIERECROISICAIS|CONCOURSDEPECHEOPENBARNOKILL Détails Catégories d’Évènement: Le Croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu 44490 Le croisic Adresse 44490 Le croisic Ville Le croisic Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 44490 Le croisic Le croisic

44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Concours de pêche *Open-Bar* No Kill 44490 Le croisic Le croisic 2023-06-03 was last modified: by Concours de pêche *Open-Bar* No Kill 44490 Le croisic Le croisic 44490 Le croisic Le croisic 3 juin 2023