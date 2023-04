Le paradis des landes – Flânerie bucolique 44490 Le croisic, 20 avril 2023, Le croisic.

Le paradis des landes – Flânerie bucolique Jeudi 20 avril, 14h00 44490 Le croisic Inscription: 0

Cette promenade dans un Espace Naturel Sensible vous emmènera sur une diversité de milieux, parfois côtiers, parfois champêtres, pour une escapade buissonnière et une découverte de la biodiversité « ordinaire » trop souvent victime de notre indifférence et pourtant si riche !

Sortie pédestre.

Informations et réservation : CPIE Loire Océane.

http://www.cpie-loireoceane.com/events/

Financeurs : Département de Loire-Atlantique

44490 Le croisic 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/le-paradis-des-landes-flanerie-bucolique-le-croisic.html »}] [{« link »: « http://www.cpie-loireoceane.com/events/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:00:00+02:00 – 2023-04-20T16:00:00+02:00

FAMILLE NATURE