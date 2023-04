Visite décalée ‘Questions sur ta Région !’ 44490 Le croisic, 19 avril 2023, Le croisic.

Visite décalée ‘Questions sur ta Région !’ 19 et 26 avril 44490 Le croisic Inscription: 0

Questions sur ta Région !

Le patrimoine maritime du Croisic dans tous ses états.

On l’attendait depuis longtemps, c’est fait ! Le célèbre jeu radiophonique « Questions sur ta région ! » pose enfin ses valises au Croisic. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir certains aspects de la petite et de la grande histoire du Croisic. Depuis de nombreuses années, « Questions sur ta région ! » sillonne la France avec succès. La recette de sa réussite : simplicité, culture et bonne humeur. L’étape croisicaise s’annonce donc sous les meilleurs auspices. Mais c’est sans compter sur la candidate du jour qui va jouer à un tout autre jeu que celui attendu mettant à rude épreuve la patience d’une animatrice complétement dépassée par les événements.

Une visite ludique pour tous :

Interactivité, humour et fantaisie sont notre marque de fabrique. Nous le montrons une fois encore avec cette visite décalée tous publics proposant une découverte hors les sentiers battus du Patrimoine maritime du Croisic. Voici une manière originale d’appréhender l’histoire quel que soit son âge et son niveau de connaissance.

La visite se déroule sur et autour du Mont-Lénigo, via l’estacade et la jonchère du Lénigo. Il s’agit là d’un point de vue idéal, qui permet d’aborder le Patrimoine maritime local dans ses grandes lignes et de goûter pleinement la singulière qualité des paysages croisicais : le port, le traict, l’ouverture sur le large… De quoi ravir l’esprit et les yeux.

Nous n’avons pas la prétention de faire oeuvre d’historien. Il s’agit avant tout de permettre « d’apprendre (un peu !) en s’amusant », selon l’expression consacrée. D’autres que nous sont plus à même de le faire, ils ont toute la compétence et le savoir-faire pour cela. L’idée est, avant tout, de donner envie à nos spectateurs d’aller plus loin et, pourquoi pas, de compléter par eux-mêmes ou en suivant des visites historiques plus classiques leur voyage en pays d’histoire.

A partir de 8 ans, sur inscription à l’Office de Tourisme du Croisic.

44490 Le croisic 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 23 00 70 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.tourisme-lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-decalee-questions-sur-ta-region-le-croisic.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-19T11:00:00+02:00 – 2023-04-19T12:00:00+02:00

2023-04-26T11:00:00+02:00 – 2023-04-26T12:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE