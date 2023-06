La vie à marée basse 44420 Piriac sur mer Piriac sur mer, 7 juillet 2023, Piriac sur mer.

« Lors de la marée basse, allons de flaques en flaques au creux des rochers et découvrons la vie surprenante qui s’y cache ! Crabes, crevettes, étoiles de mer et autres habitants de l’estran nous livreront leurs secrets. Plongeons ensemble dans leur vie, loin d’être un long fleuve tranquille ! »

Inscription obligatoire auprès du CPIE Loire Océane : http://www.cpie-loireoceane.com/events/



Infos pratiques : prévoir des chaussures pour marcher dans l’eau (pas de tongues)

44420 Piriac sur mer Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 45 35 96 contact@cpie-loireoceane.com http://www.cpie-loireoceane.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-07T14:00:00+02:00 – 2023-07-07T16:00:00+02:00

2023-08-16T10:00:00+02:00 – 2023-08-16T12:00:00+02:00

FAMILLE JEUNESSE