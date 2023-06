Stage de cirque 44420 Mesquer Mesquer, 24 juillet 2023, Mesquer.

Stage de cirque 24 juillet – 18 août 44420 Mesquer Atelier: 70

Stages à la semaine ( demi journée) – 24 au 28 juillet – 31 juillet au 4 août – 7 au 11 août

Pour les 4/6 ans – de 10h à 12h – 70€ à 100€*

Pour les 7 ans et + de 14h à 17h – 90€ à 120€*

Stage à la semaine ( journée enitère ) – 14 au 18 août

Pour es 6 ans et + 9h30 à 16h30 – 120 à 150€*

*selon quotient familial

tarifs-du-stage-cirque-du-24-juillet-au-18-ao-t-2023-2579341

44420 Mesquer 44420 Mesquer Mesquer [{« type »: « phone », « value »: « 06 47 57 62 48 »}, {« type »: « email », « value »: « sogyalc@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-cirque-mesquer.html »}] [{« link »: « https://www.labaule-guerande.com/medias/images/prestations/tarifs-du-stage-cirque-du-24-juillet-au-18-ao-t-2023-2579341.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T10:00:00+02:00 – 2023-07-24T12:00:00+02:00

2023-08-18T09:30:00+02:00 – 2023-08-18T16:30:00+02:00

JEUNESSE LOISIRS