Pilates à la plage 44420 Mesquer Mesquer, 10 juillet 2023, Mesquer.

Pilates à la plage 10 juillet – 17 août 44420 Mesquer Inscription: 10

cours de pilate à la plage

cours de pilates – yoga -TRX au studio la gambade des marais

réservation obligatoire par mail ou sms au plus tard la veille à 20h (sans réservation, le cours n’aura pas lieu)

44420 Mesquer 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 67 36 02 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@julieguerin-coach.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.julieguerin-coach.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/pilates-a-la-plage-mesquer.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T09:30:00+02:00 – 2023-07-10T10:30:00+02:00

2023-08-17T11:00:00+02:00 – 2023-08-17T12:00:00+02:00

LOISIRS SPORT