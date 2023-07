Dessin en plein air – spécial enfant 44420 La turballe La turballe, 26 juillet 2023, La turballe.

Mercredi 26 juillet, 10h30
Atelier: 25

Une séance d’initiation rien que pour les enfants. L’art de dessiner dehors, un moment d’autonomie pour re-découvrir l’extérieur : le bord de mer, ses couleurs, ses variétés…

La séance est encadrée par Nadej, illustratrice qui enseigne le dessin, elle souhaite faire partager tout le plaisir de dessiner en extérieur.



6 places disponibles (à partir de 7 ans).

contact@nadejart.fr
07 81 55 06 20
https://www.nadejart.fr
https://www.labaule-guerande.com/dessin-en-plein-air-special-enfant-la-turballe.html

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T10:30:00+02:00 – 2023-07-26T12:00:00+02:00

CULTURE JEUNESSE