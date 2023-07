Stage plein air – carnet de voyage 44420 La turballe La turballe, 20 juillet 2023, La turballe.

Stage plein air – carnet de voyage 20 et 21 juillet 44420 La turballe Atelier: 156

Deux jours complets pour venir vivre une expérience du dessin et de la couleur en milieu extérieur. L’occasion d’une sortie sur la côte d’amour (en Loire-Atlantique) de la Turballe au Croisic en passant par Pen Bron.

Pour celles et ceux qui souhaitent pratiquer le carnet de voyage, l’art du croquis.

Une partie se déroulera aussi en atelier.



Le stage est encadré par Nadej, illustratrice qui enseigne le dessin, elle souhaite vous faire partager tout le plaisir de dessiner en extérieur et sa passion du croquis.

Un moment convivial de découverte et de partage !

Public concerné : Adultes (et « grands » ados) – 6 places disponibles.

Tous les niveaux sont les bienvenus, mais une première expérience en dessin est conseillée.

Plus d’informations sur : https://www.nadejart.fr/wp/atelier/stages-ete-carnet-de-voyage/

(Hébergement non compris).

44420 La turballe 44420 La turballe La turballe [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 55 06 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nadejart.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nadejart.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-plein-air-carnet-de-voyage-la-turballe-1.html »}] [{« link »: « https://www.nadejart.fr/wp/atelier/stages-ete-carnet-de-voyage/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T10:00:00+02:00 – 2023-07-20T17:00:00+02:00

2023-07-21T10:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS