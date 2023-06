Fête de la musique à La Turballe 44420 La turballe La turballe, 21 juin 2023, La turballe.

La Ville de La Turballe fête la 41ème édition de la fête de la musique !

Au programme : chants de marins, variété, jazz, blues, musique bretonne, flok traditionnel et du pop rock. 9 groupes vont se produire sur 4 lieux (place Edouard Moreau, quai Saint-Pierre, rue du Maréchal Leclerc sur la partie piétonne et l’angle de la rue Maréchal Leclerc / rue Saint-François).

Venez écouter et danser au son de Steredenn Vor, Les sardines accordées, Les sonneurs – Bugale Ar Vro, Katboys, l’Orchestre d’Harmonie du Pays Blanc, Blue on the rocks, Accordéon bleu, Blues fellows et Les Flambarts.

Retrouvez le programme ci-joint

