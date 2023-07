Atelier cuisine sauvage 44410 St lyphard St lyphard, 9 juillet 2023, St lyphard.

Atelier cuisine sauvage Dimanche 9 juillet, 09h30 44410 St lyphard Inscription: 56

Après le partage d’une boisson sauvage, vous partirez à la cueillette de plantes sauvages, pour ensuite réaliser des recettes aux notes sauvages et enfin déguster ces plats préparés.

Inscription et réservation par téléphone.

44410 St lyphard
St lyphard
Loire-Atlantique
Pays de la Loire
06 18 47 03 93
floriane1212@yahoo.fr
https://entreselettourbe.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T09:30:00+02:00 – 2023-07-09T13:00:00+02:00

LOISIRS NATURE