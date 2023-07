Apéromenades 44410 St lyphard, 6 juillet 2023, .

Apéromenades 6 juillet – 27 août 44410 St lyphard Inscription: 25

Venez partager un moment de convivialité et de découverte de la nature comestible cet été !

Au programme de l’apéromenade :

– Balade sur divers sentiers dans le territoire de Brière, des marais salants ou de la côte sur environ 5 kilomètres.

– Dégustation sur place de préparations à base de plantes comestibles.

Réservation par téléphone.

Le point de départ sera communiqué au moment de l’inscription selon les dates.

44410 St lyphard 44410 St lyphard 44410 [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 47 03 93 »}, {« type »: « email », « value »: « floriane1212@yahoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://entreselettourbe.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/aperomenades-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T09:30:00+02:00 – 2023-07-06T12:00:00+02:00

2023-08-27T09:30:00+02:00 – 2023-08-27T12:00:00+02:00

LOISIRS NATURE