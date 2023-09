Visite d’une maison en ossature bois 44390 NORT SUR ERDRE Nort-sur-Erdre, 14 octobre 2023, Nort-sur-Erdre.

Visite d’une maison en ossature bois Samedi 14 octobre, 09h30 44390 NORT SUR ERDRE Inscription préalable obligatoire

Proposition de visite d’une maison neuve en ossature bois de 94 m² avec isolation biosourcée.

Une visite proposée par l’architecte Hélène Houpert, l’Atelier ISAC et la Communauté de communes Erdre et Gesvres dans le cadre de la 7e édition d’Habiter Bois. Un évènement Fibois Pays de la Loire, association interprofessionnelle pour la promotion du bois en région Pays de la Loire.

Elle s’inscrit également dans la programmation plus large du salon Les Ecolabs’, Salon de la rénovation durable et de l’écoconstruction qui se déroulera le samedi 14 octobre 2023 à Héric.

Au programme, des visites, des mini-conférences, des ateliers, des rencontres avec les artisans du territoire et même un Escape Game et une conférence gesticulée!

>> Détails de la programmation sur www.cceg.fr dans la rubrique « Actualités »

2023-10-14T09:30:00+02:00 – 2023-10-14T11:00:00+02:00

© Hélène Houpert Architecte