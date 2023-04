Sortons dans la nature 44350 St molf St molf Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St molf

Sortons dans la nature 44350 St molf, 12 avril 2023, St molf. Sortons dans la nature Mercredi 12 avril, 14h00 44350 St molf Public Coopérez pour explorer la nature entre ruisseau et mare! Apprenti détective, baroudeur expérimenté, venez apprendre en famille à travers des activités ludiques dans la nature !!!!

Sortie gratuite.

Marche enherbée, bottes fortement recommandées. 44350 St molf 44350 St molf St molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/sortons-dans-la-nature-st-molf.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00

2023-04-12T14:00:00+02:00 – 2023-04-12T16:00:00+02:00 FAMILLE NATURE

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, St molf Autres Lieu 44350 St molf Adresse 44350 St molf Ville St molf Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 44350 St molf St molf

44350 St molf St molf Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st molf/

Sortons dans la nature 44350 St molf 2023-04-12 was last modified: by Sortons dans la nature 44350 St molf 44350 St molf 12 avril 2023 44350 St molf St molf St molf

St molf Loire-Atlantique