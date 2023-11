Stage carnet créatif – Guérande et sa côte. 44350 Guerande Guérande, 9 novembre 2024, Guérande.

La mer en hiver, c’est bien aussi ! Si vous êtes plutôt chaussures de rando, ciré et embruns marins, ce stage vous conviendra aussi.

Durant ces deux journées nous alternerons balades photographiques en ville et en bord de mer, pauses gourmandes, et bien entendu travaux graphiques (bien au chaud à l’atelier). L’occasion de réaliser un chouette carnet de voyage avec des paysages mouvementés aux très belles couleurs.



Le stage est encadré par Nadej.



Un moment convivial de découverte et de partage !

Public concerné : Adultes (et « grands » ados) – 5 places max disponibles.

Tous les niveaux sont les bienvenus.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-11-09T10:00:00+01:00 – 2024-11-09T18:00:00+01:00

2024-11-10T10:00:00+01:00 – 2024-11-10T18:00:00+01:00

