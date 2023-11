Stage carnet créatif – Au Jardin ! 44350 Guerande Guérande, 15 mars 2024, Guérande.

Un temps dédié pour réaliser un carnet artistique et créatif.

Vous réaliserez un projet entier qui permettra de booster votre créativité.

La thématique du carnet : Au jardin !

Plusieurs techniques seront abordées lors de la réalisation (dessin, encre, peinture…).



Le stage se déroule sur 1,5 jours (une après-midi suivie d’une journée entière).

Tous les niveaux sont les bienvenus.

44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-15T09:00:00+01:00 – 2024-03-15T19:00:00+01:00

2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T19:00:00+01:00

CULTURE LOISIRS