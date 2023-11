Stage illustration BD 44350 Guerande Guerande, 29 février 2024, Guerande.

Durant ce stage, vous réaliserez une planche de B.D complète à partir d’une histoire que vous aurez créée.

Nous aborderons :

– les bases de la BD

– les notions de perspective et d’anatomie

– la création d’un personnage

– la réalisation du story board

– création de la planche

– encrage final

Le matériel est fourni.

Prévoir une blouse (couvrante sur les manches) et un carton à dessin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T09:00:00+01:00 – 2024-02-29T19:00:00+01:00

2024-10-23T09:00:00+02:00 – 2024-10-23T19:00:00+02:00

