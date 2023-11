Stage de lithographie (façon kitchen litho) 44350 Guerande Guérande, 21 février 2024, Guérande.

Stage de lithographie (façon kitchen litho) 21 février et 10 avril 2024 44350 Guerande Atelier: 165

Une manière ludique et non toxique de s’initier à la lithographie grâce aux éléments présents dans la cuisine.

A partir d’images de votre choix vous réaliserez des petites lithographies. Nous procéderons aux étapes d’encrage et d’impression.

Une journée idéale pour créer en duo parent/enfant !

Le matériel est fourni (encre pour gravure, papier d’impression d’art…), il faudra penser à prévoir : une blouse (couvrante sur les manches), un carton à dessin.

44350 Guerande 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 55 06 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nadejart.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nadejart.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-lithographie-facon-kitchen-litho-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-21T10:00:00+01:00 – 2024-02-21T17:00:00+01:00

2024-04-10T10:00:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

