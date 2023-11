Stage de dessin intensif 44350 Guerande Guérande, 19 janvier 2024, Guérande.

Stage de dessin intensif 19 janvier – 26 octobre 2024 44350 Guerande Atelier: 225

Avec ce stage vous découvrirez les concepts clefs du dessin !

Durant ces deux journées vous apprendrez à dessiner grâce aux méthodes de dessin du cerveau droit.

Le matériel sera fourni.

Tous les niveaux sont les bienvenus.

Maximum 5 participants

Attention ce stage est intensif ! Soyez prêt à dessiner toute la journée.

44350 Guerande 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 55 06 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@nadejart.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.nadejart.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/stage-de-dessin-intensif-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-19T09:00:00+01:00 – 2024-01-19T19:00:00+01:00

2024-10-26T09:00:00+02:00 – 2024-10-26T19:00:00+02:00

CULTURE LOISIRS