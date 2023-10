Atelier : construction de nichoirs 44350 Guerande Guerande, 25 octobre 2023, Guerande.

Atelier : construction de nichoirs Mercredi 25 octobre, 14h30 44350 Guerande Participation: 0

Après un temps d’échange pour mieux connaitre les oiseaux de nos jardins, nous vous proposerons de construire un nichoir, qui facilitera la vie de vos colocataires mélodieux qui ont souvent du mal à trouver un site pour leur futur nid douillet. N’hésitez pas, si vous en avez, à amener avec vous votre visseuse-dévisseuse.

Public familial – Atelier – 1h30 – Gratuit

44350 Guerande 44350 Guerande Guerande [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 45 35 96 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cpie-loireoceane.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-construction-de-nichoirs-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:30:00+02:00 – 2023-10-25T16:00:00+02:00

FAMILLE NATURE