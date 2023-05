Stage carnet créatif – Les Phares de Bretagne 44350 Guerande, 26 mai 2023, Guérande.

Un temps dédié pour réaliser un carnet artistique et créatif.

Vous réaliserez un projet entier qui permettra de booster votre créativité.

La thématique du carnet sera les Phares de Bretagne.

Plusieurs techniques seront abordées lors de la réalisation (dessin, encre, peinture…).





Le stage se déroule sur 1,5 jours (une après-midi suivie d’une journée entière).

Public : Adultes et adolescents (à partir de 16 ans)

Tous les niveaux sont les bienvenus.

44350 Guerande 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire

