Sortie nature – les premiers migrateurs dans les marais de Guérande 44350 Guerande Guerande Catégorie d’Évènement: Guérande

Sortie nature – les premiers migrateurs dans les marais de Guérande 44350 Guerande, 8 avril 2023, Guerande. Sortie nature – les premiers migrateurs dans les marais de Guérande Samedi 8 avril, 09h30 44350 Guerande

1 personne: 0

Le printemps est là ! Les migrateurs font une halte dans les marais ou s’apprêtent à y nicher. Sur réservation. 44350 Guerande 44350 Guerande Guerande Le printemps est là ! Les migrateurs font une halte dans les marais ou s’apprêtent à y nicher.

Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T09:30:00+02:00

2023-04-08T12:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Guérande Autres Lieu 44350 Guerande Adresse 44350 Guerande Ville Guerande lieuville 44350 Guerande Guerande

44350 Guerande Guerande https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/

Sortie nature – les premiers migrateurs dans les marais de Guérande 44350 Guerande 2023-04-08 was last modified: by Sortie nature – les premiers migrateurs dans les marais de Guérande 44350 Guerande 44350 Guerande 8 avril 2023 44350 Guerande Guerande Guérande

Guerande