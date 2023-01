Sortie nature – un restaurant 3 étoiles 44350 Guerande Guerande Catégorie d’Évènement: Guérande

Samedi 18 mars, 14h00
44350 Guerande

Après une récolte d'eau dans les marais salants de Guérande, nous découvrirons, grâce à une loupe binoculaire, la diversité du menu offert aux oiseaux.

Sur réservation.

Sur réservation.

