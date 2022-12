Stage de dessin intensif 44350 Guerande Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Avec ce stage vous découvrirez les concepts clefs du dessin !

Durant ces deux journées vous apprendrez à dessiner grâce aux méthodes de dessin du cerveau droit. Le matériel sera fourni.

Durant ces deux journées vous apprendrez à dessiner grâce aux méthodes de dessin du cerveau droit. Le matériel sera fourni. Public : Adultes et adolescents (à partir de 16 ans)

Tous les niveaux sont les bienvenus.

Maximum 5 participants Attention ce stage est intensif ! Soyez prêt à dessiner toute la journée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-20T10:00:00+01:00

2023-05-20T18:30:00+02:00

