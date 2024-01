Choucroute et condiments fermentés 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais, samedi 7 décembre 2024.

Choucroute et condiments fermentés Apres une brève introduction sur la fermentation, nous entrons rapidement dans le vif du sujet avec la présentation du matériel nécessaire, le choix des matières premières et le champ des possibles of Samedi 7 décembre, 15h00 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 3 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous ! :)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-12-07T15:00:00+01:00 – 2024-12-07T17:00:00+01:00

Fin : 2024-12-07T15:00:00+01:00 – 2024-12-07T17:00:00+01:00

Apres une brève introduction sur la fermentation, nous entrons rapidement dans le vif du sujet avec la présentation du matériel nécessaire, le choix des matières premières et le champ des possibles offerts par la lacto fermentation. L’atelier principal s’attachera à préparer une choucroute pour chaque stagiaire en effectuant sur place toutes les préparations nécessaires. Nous cuisinerons ensemble une préparation à base de choucroute qui sera dégustée sur place. Nous préparerons ensuite deux condiments, une moutarde à l’ancienne et un ketchup fermenté, les participants pourront emporter les préparations. L’atelier sera conclu par une dégustation de productions maison bien accompagnées. Comprends un pot 75cl de choucroute consommable 3 semaines plus tard OU deux pots 20cl de préparations lacto-fermentées carottes marocaines, navets flashy, céleris, moutarde, etc. (fonction de la saison et des envies lors de l’atelier).

44340 Bouguenais, France Pays de la Loire 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 06 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}]

choucroutes produits lactofermentés