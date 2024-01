Être à l’aise avec les produits bio – Les bases de la cuisine alternative 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais, vendredi 15 mars 2024.

Vendredi : de 9h00 à 17h30 Samedi : de 9h00 à 16h30

Avec ce stage de deux jours le vendredi et samedi, vous appréhenderez les produits issus de l’agriculture biologique dans une approche globale de qualité alimentaire afin d’acquérir les bases de cuisine bio et végétarienne pour compléter, enrichir et diversifier la cuisine traditionnelle. Vous aborderez des techniques de plats déclinables avec les saisons et les préférences : garnitures, galettes, gratinés, fondus de légumes, notions de bases aromatiques, sauces, mousse de fruit, crèmes et crumbles. Vous découvrirez des familles de produits peu ou mal connus tels que les céréales complètes et demi-complètes, les légumes secs, les fruits secs, les légumes de saisons, les graines…ainsi que les produits spécifiques de la filière bio : algues, condiments, dérivés du soja… et repartirez avec l’inventaire des modes de cuisson, d’association et des modes opératoires pour pratiquer en autonomie, une cuisine diversifiée, peu coûteuse, goûtée et valorisant l’équilibre nutritionnel.

