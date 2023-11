Le lait, les laitages, fromages 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais, 13 janvier 2024, Bouguenais.

Le lait, les laitages, fromages Samedi 13 janvier 2024, 15h00 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Pour maintenir cet atelier nous avons besoin de 3 participants minimum, sinon nous devrons le reporter ! Pensez à en parler autour de vous ! :)

Repartez avec un fromage ail et fine herbe de 200g parfumé sur place et deux boules de fromage affiné dans l’huile d’olive Après une brève introduction sur la fermentation, nous entrons rapidement dans le vif du sujet avec la présentation du matériel, le choix des matières premières et du rythme nécessaire à l’élaboration de fromages maison. L’atelier s’organisera autour de 5 productions différentes. La fabrication de fromage est avant tout une histoire de temps, temps d’ensemencement, temps de coagulation, temps d’égouttage et temps d’affinage. Aussi ce stage propose une initiation à la fabrication de produits facilement reproductibles à la maison mais seules des étapes clés seront présentées durant les 3h. Les stagiaires participeront à barater le beurre, à parfumer un fromage ail et fine herbe, à mettre en saumure un fromage italien, à rouler dans des épices un fromage confectionné à partir de yaourt. Ces préparations ne nécessitent pas d’équipement d’affinage. Un temps sera égal

44340 Bouguenais, France Pays de la Loire 44340 Bouguenais, France Pays de la Loire Bouguenais 44340 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0782068660 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

2024-01-13T15:00:00+01:00 – 2024-01-13T17:00:00+01:00

lait laitages