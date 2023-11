Initiation à l’apiculture bio (44) 44110 Villepot, France Pays de la Loire Villepot, 20 mars 2024, Villepot.

Initiation à l’apiculture bio (44) Mercredi 20 mars 2024, 13h30 44110 Villepot, France Pays de la Loire Vous vous engagez à suivre les 4 séances. 4 personnes minimum – 8 personnes maximum

Sur un cycle de 4 séances, vous découvrirez l’abeille mellifère dans tous ses états par la pratique et les échanges de savoirs apicoles. Vous apprendrez à mener un rucher familial et expérimenterez les techniques d’une apiculture respectueuse et durable. Ce stage est accessible à tous ceux qui souhaitent acquérir les notions fondamentales de l’apiculture et comprendre quelles sont les étapes essentielles pour intervenir auprès d’une colonie d’abeilles mellifères de façon saine et respectueuse. Cycle de 4 séances : Le 20 Mars 2024 Le 15 Mai 2024 avec un report possible au 22 Mai 2024 Le 26 Juin 2024 avec un report possible au 3 juillet 2024 Le 9 Octobre 2024 avec un report possible au 16 Octobre 2024 En cas de mauvaise météo l’atelier sera reporté à la date de report. Vous vous engagez à suivre les 4 séances. 4 personnes minimu – 8 personnes maximum

44110 Villepot, France Pays de la Loire
Villepot 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Téléphone: 0782068660
Email: contact@eco-formation.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-20T13:30:00+01:00 – 2024-03-20T15:30:00+01:00

