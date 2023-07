Découverte de la Réserve Naturelle de Carlaveyron 440 route de la Gare Les Houches, 20 juillet 2023, Les Houches.

Les Houches,Haute-Savoie

Asters*, gestionnaire des 9 réserves naturelles du département, vous propose de découvrir la réserve de Carlaveyron dans le massif des Aiguilles Rouges en compagnie de ceux qui connaissant le mieux ce territoire d’exception : les gardes de la réserve !.

2023-07-20 09:00:00 fin : 2023-07-20 17:00:00. .

440 route de la Gare Parking de la gare SNCF – Les Houches

Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Asters*, manager of the department’s 9 nature reserves, invites you to discover the Carlaveyron reserve in the Aiguilles Rouges massif in the company of those who know this exceptional territory best: the reserve’s rangers!

Asters*, gestor de las 9 reservas naturales del departamento, le invita a descubrir la reserva de Carlaveyron, en el macizo de las Agujas Rojas, en compañía de quienes mejor conocen esta zona excepcional: ¡los guardas de la reserva!

Asters*, Verwalter der 9 Naturschutzgebiete des Departements, lädt Sie ein, das Naturschutzgebiet Carlaveyron im Massiv der Aiguilles Rouges in Begleitung derjenigen zu entdecken, die dieses außergewöhnliche Gebiet am besten kennen: die Wächter des Naturschutzgebiets!

Mise à jour le 2023-06-17 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc