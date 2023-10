SHAKTI 44 TOURS Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes SHAKTI 44 TOURS Nantes, 23 novembre 2023, Nantes. SHAKTI Jeudi 23 novembre, 21h00 44 TOURS Yass et Elohize forment Shakti, un duo aux productions riches et pointues allant du dubstep à la jungle, en passant par la drum & bass, l’UK garage, le hip hop, le dancehall ou encore l’IDM.

44 TOURS 4 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00 Bass music
44 TOURS
4 boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes
Nantes
Loire-Atlantique

