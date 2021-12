44 Tours Booking – lancement, acte 1, 4 mars 2022, .

2022-03-04

Horaire : 19:00

Gratuit : oui

Depuis trois ans, le label, disquaire et bar 44 Tours défriche la scène électronique locale et participe à connecter ses différent·es acteur·rices. Aujourd’hui, l’équipe est fière d’annoncer la naissance de l’agence 44 Tours Booking : elle aura pour but de représenter et de diffuser le travail des artistes nantais·es dont elle est devenue proche.Un lancement du projet en trois actes est prévu : le premier prend place à Trempo. Il sera suivi de deux autres rendez-vous, au lieu unique et à Macadam. En partenariat avec Prun’. Une carte blanche Trempo à 44 Tours Booking. Cartes Blanches est un dispositif de la Ville de Nantes. Il s’adresse aux acteurs·rices culturel·les de la région et à l’ensemble des associations de l’île de Nantes qui souhaitent organiser un événement public à Trempo : concert, spectacle, conférence, projection, table-ronde… + d’infos. > Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass sanitaire, pour toute personne dès 12 ans.

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/44-tours-booking/