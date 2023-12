Exposition Artistique – La Terre Qui Chante 44 Rue Villette-Gâté Nogent-le-Rotrou, 4 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou,Eure-et-Loir

Venez découvrir cette exposition de céramiques, sculptures, dessins, peintures, photos proposée par les artisans créateurs de la Terre qui Chante !

Le 14 et 15 décembre 2023 de 14h à 19h

Et le 16 et 17 décembre de 10 à 19h

Accès libre I Vernissage le samedi 16 décembre 2023 à 11h.

2023-12-14 fin : 2023-12-15 19:00:00. EUR.

44 Rue Villette-Gâté

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Come and discover this exhibition of ceramics, sculptures, drawings, paintings and photos by the creative artisans of La Terre qui Chante!

December 14 and 15, 2023 from 2pm to 7pm

And December 16 and 17, 10 am to 7 pm

Free admission I Opening on Saturday, December 16, 2023 at 11 a.m

¡Venga a descubrir esta exposición de cerámicas, esculturas, dibujos, pinturas y fotografías de los creativos artesanos de La Terre qui Chante!

14 y 15 de diciembre de 2023 de 14:00 a 19:00 h

Y 16 y 17 de diciembre de 10.00 a 19.00 h

Entrada gratuita I Inauguración el sábado 16 de diciembre de 2023 a las 11 h

Entdecken Sie diese Ausstellung von Keramiken, Skulpturen, Zeichnungen, Gemälden und Fotos, die von den kreativen Handwerkern von La Terre qui Chante angeboten werden!

Am 14. und 15. Dezember 2023 von 14 bis 19 Uhr

Und am 16. und 17. Dezember von 10 bis 19 Uhr

Freier Zugang I Vernissage am Samstag, den 16. Dezember 2023 um 11 Uhr

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU PERCHE