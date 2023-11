MARCHÉ DE NOËL DU LIVRE 44 rue Saint Augustin Bitche, 2 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

La Médiathèque Joseph Schaefer organise son sixième marché de Noël du livre, où vous pourrez rencontrer des auteurs de la région, pour petits et grands, trouver des cadeaux de Noël originaux et uniques en faisant dédicacer leurs ouvrages ou profiter de la braderie de livres et de CD, sortis des collections de la Médiathèque.

Avec la compagnie de François Abel (matin), Laeticia Burgun, Julie Muller-Volb (matin), Carole Wey

Braderie prolongée du mardi 5 décembre au vendredi 8 décembre aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.. Tout public

Samedi 2023-12-02 14:00:00 fin : 2023-12-02 12:30:00. 0 EUR.

44 rue Saint Augustin Médiathèque Joseph Schaefer

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The Médiathèque Joseph Schaefer is organizing its sixth Christmas book market, where you can meet local authors for young and old, find original and unique Christmas gifts by having their books signed, or take advantage of the clearance sale of books and CDs from the Médiathèque’s collections.

With the company of François Abel (morning), Laeticia Burgun, Julie Muller-Volb (morning), Carole Wey

Braderie extended from Tuesday December 5 to Friday December 8, during Médiathèque opening hours.

La Biblioteca Multimedia Joseph Schaefer organiza su sexto mercadillo navideño de libros, en el que podrá conocer a autores locales para grandes y pequeños, encontrar regalos de Navidad originales y únicos firmando sus obras, o aprovechar la venta de libros y CD de segunda mano de las colecciones de la Biblioteca Multimedia.

Con la compañía de François Abel (mañana), Laeticia Burgun, Julie Muller-Volb (mañana), Carole Wey

Venta de libros prolongada del martes 5 de diciembre al viernes 8 de diciembre durante el horario de apertura de la Mediateca.

Die Mediathek Joseph Schaefer organisiert ihren sechsten Weihnachtsmarkt für Bücher, auf dem Sie Autoren aus der Region für Jung und Alt treffen, originelle und einzigartige Weihnachtsgeschenke finden können, indem Sie ihre Werke signieren lassen, oder vom Ausverkauf von Büchern und CDs profitieren können, die aus den Sammlungen der Mediathek hervorgegangen sind.

Mit der Gesellschaft von François Abel (vormittags), Laeticia Burgun, Julie Muller-Volb (vormittags), Carole Wey

Braderie verlängert von Dienstag, 5. Dezember, bis Freitag, 8. Dezember, zu den Öffnungszeiten der Mediathek.

