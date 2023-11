APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ ET JEUX VIDÉO 44 rue Saint Augustin Bitche, 29 novembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Accompagnés de vos grands-parents, petits enfants ou amis, venez jouer à des jeux de société et des jeux vidéo. Faites travailler vos méninges en vous amusant.

Durée 4h. Intergénérationnel.. Tout public

Mercredi 2023-11-29 14:00:00 fin : 2023-11-29 18:00:00. 0 EUR.

44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Come and play board and video games with your grandparents, grandchildren or friends. Put your brains to work and have fun at the same time.

Lasts 4 hours. Intergenerational.

Ven a jugar a juegos de mesa y videojuegos con tus abuelos, nietos o amigos. Haz trabajar tu cerebro y diviértete al mismo tiempo.

Duración: 4 horas. Intergeneracional.

In Begleitung Ihrer Großeltern, Enkelkinder oder Freunde können Sie hier Gesellschafts- und Videospiele spielen. Trainieren Sie Ihr Gehirn und haben Sie dabei Spaß.

Dauer: 4 Stunden. Generationsübergreifend.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU PAYS DE BITCHE